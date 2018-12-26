Подільсько-Воскресенський міст будують з випередженням графіка - КМДА
Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, який повинен з'єднати житлові масиви Троєщина, Воскресенка з правобережною частиною Києва, здійснюється з випередженням графіка.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.
За його словами, на Подільському мосту вже змонтували 14-ий зв'язок, яку за планом повинні були встановити лише навесні 2019 року. Всього в цьому році планувалося змонтувати 11 зв'язків з 19.
"Подільсько-Воскресенський міст продовжує змінюватися. Є привід порадіти - завдяки гарній погоді в ці вихідні змонтували вже 14-ий зв'язок, тобто на три більше, ніж хотіли в першу чергу. За планом, нинішній мав монтуватися лише навесні наступного року, тому працюємо з серйозним випередженням", - зазначив Давтян.
Нагадаємо, після добудови мосту розпочнуть будівництво метро на Троєщину.
Економічна правда
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