Подільсько-Воскресенський міст будують з випередженням графіка - КМДА

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, який повинен з'єднати житлові масиви Троєщина, Воскресенка з правобережною частиною Києва, здійснюється з випередженням графіка.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.

За його словами, на Подільському мосту вже змонтували 14-ий зв'язок, яку за планом повинні були встановити лише навесні 2019 року. Всього в цьому році планувалося змонтувати 11 зв'язків з 19.

"Подільсько-Воскресенський міст продовжує змінюватися. Є привід порадіти - завдяки гарній погоді в ці вихідні змонтували вже 14-ий зв'язок, тобто на три більше, ніж хотіли в першу чергу. За планом, нинішній мав монтуватися лише навесні наступного року, тому працюємо з серйозним випередженням", - зазначив Давтян.

Нагадаємо, після добудови мосту розпочнуть будівництво метро на Троєщину.

Економічна правда