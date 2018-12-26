Автогаз продовжує дешевшати

Великі мережі знизили ціни на скраплений газ в роздробі на 6-20 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr.

Відзначається, що з 22 грудня середня ціна ЗВГ по країні знизилася на 5 копійок і становить 13,76 грн/л.

Зокрема, ОККО, WOG, AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 6 коп.

KLO, UPG і Luxwen поступилися 20 коп.

Також газ подешевшав на 2-50 коп. в Shell, "Автотранс", SKY і Mango.

Нагадаємо, ціна бареля Brent на біржі в Лондоні впала нижче 50 доларів.

Економічна правда