Автогаз продовжує дешевшати
Середа, 26 грудня 2018, 15:05
Великі мережі знизили ціни на скраплений газ в роздробі на 6-20 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr.
Відзначається, що з 22 грудня середня ціна ЗВГ по країні знизилася на 5 копійок і становить 13,76 грн/л.
Зокрема, ОККО, WOG, AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 6 коп.
KLO, UPG і Luxwen поступилися 20 коп.
Також газ подешевшав на 2-50 коп. в Shell, "Автотранс", SKY і Mango.
Нагадаємо, ціна бареля Brent на біржі в Лондоні впала нижче 50 доларів.
Економічна правда
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