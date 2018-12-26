Ціна бареля Brent на біржі в Лондоні впала нижче 50 доларів

На торгах на лондонській біржі ICE, що відкрилася після різдвяних свят, ціна бареля нафти марки Brent з поставкою в лютому впала нижче 50 доларів.

Про це свідчать дані торгів згідно з інформацією ресурсу investing.com, передає РБК.

Вартість бареля опускалася до 49,93 долара, відкрившись на рівні 50,84 долара.

У понеділок, 24 грудня, барель Brent на біржі ICE торгувався нижче 51 долара. Востаннє така ціна була зафіксована в серпні 2017 року, коли він коштував 50,56 долара. При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася до 42,97 долара за барель.

Причиною падіння котирувань став "шатдаун" американського уряду, що виник через те, що влада не змогла прийняти тимчасовий бюджет, а також рішення ФРС підвищити ключову ставку до максимальних за десятиліття показників - 2,25-2,5%.

Фондові ринки США відреагували падінням на ці події. За підсумками торгів 24 грудня індекс Dow Jones знизився майже на 7%, S&P - на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%. Таким чином, нинішній святвечір став найгіршим в історії американського фондового ринку, повідомляв телеканал Fox.