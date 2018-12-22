"Укрзалізниця" закупить машини у свого "смотрящего", яким цікавилась СБУ – ЗМІ

ПАТ "Укрзалізниця" має намір закупити у ПАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" рейкозварювальні машини загальною вартістю 156 млн грн.

Як пишуть "Наші гроші" з посиланням на сайт "Залізниця без корупції", про намір укласти відповідний договір повідомила "Укрзалізниця".

Так, було проведено чотири окремих лота на закупівлю чотирьох рейкозварювальних самохідних машини КСМ-007.

Єдиним конкурентом переможця на тендері було ТОВ "Спецкран", яке зазначило в тендерній документації, що пропонує такі ж машини КСМ-007, виробництва "Каховський завод електрозварювального устаткування".

Різниця двох пропозицій складала всього 40 тис. грн., компанії не знижували ціни в аукціоні.

Таким чином кожна одиниця КСМ-007 обійдеться УЗ в 38,99 млн грн.

Як пише видання, рейкозварювальна машина КСМ-007 представляє собою мобільний зварювальний комплекс на базі вантажівки DAF FX 105.

Вартість самого тягача DAF FX 105 на ринку складає близько 2,75 млн. грн. Отже ціна зварювального комплексу та пристосування для пересування рейками становить понад 36,2 млн грн. за одиницю.

"В цей час в Росії виготовляють аналогічні рейкозварювальні машини МСК-01, які також розміщені на шасі DAF. Проте їх вартість озвучена виробниками на рівні $270 тис. за одиницю. За нинішнім курсом це відповідає сумі в 7,5 млн. грн. Або в п'ять разів дешевше, ніж закуповує рейкозварювальні машини Укрзалізниця", - зазначає видання.

ПАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" належить Ярославу Микитину (25,7% акцій) та АТ "ЗНДВКІФ "Інфраструктурні проекти" (63,7% акцій), яким в свою черго володіють Лебедь Андрій Владиславович та його батько Лебедь Владислав Олександрович.

"Останнього ЗМІ називають одним із "смотрящих" Укрзалізниці та пов’язаним з родиною екс-президента Віктора Януковича. Його називають серед людей, що контролювали діяльність компанії "Прем’єр-Лізинг", яка уклала з "Укрзалізницею" за часів Януковича контрактів на 25 млрд грн", - зазначають "Наші гроші".

В період з 2013 по 2017 роки ПАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" не мав державних контрактів на суму понад мільйон гривень. Щоправда цього року компанія може отримати близько 200 млн грн. від "Укрзалізниці".

Владислав Лебедь очолював ДП "Держпостачання" в часи Януковича, зараз разом з сином помічники народного депутата від БПП Сергія Алексєєва. Є фігурантом кримінального провадження ГПУ і СБУ про розтрату 4 млн грн "Південно-Західної залізниці".

В рамках справи в липні 2016 року СБУ обшукала 5 і 4 поверхи будинку по вул. Димитрова, 5б (нині – Ділова) в Києва, де розміщений офіс Лебедя. Судовий реєстр не містить інформації про будь-які дії правоохоронців в цій справі після 2016 року.