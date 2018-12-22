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Рева сказав, скільки серед українців заробітчан

Субота, 22 грудня 2018, 13:28

На постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.

Про це 22 грудня під час підсумкової прес-конференції у Києві повідомив глав Мінсоцполітики Андрій Рева з посиланням на дані Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, пише Інтерфакс-Україна

"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - зазначив Рева. 

Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.

"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.

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Рева Мінсоцполітики

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