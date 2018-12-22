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У Німеччині закрилася остання вугільна шахта

Субота, 22 грудня 2018, 11:06

21 грудня в німецькому містечку Ботропі урочисто закрилася остання в країні вугільна шахта Prosper-Haniel.

Про це пише "Німецька хвиля".

Відтепер в ФРН кам'яне вугілля з-під землі більше не видобувають. Зберігся лише видобуток бурого вугілля відкритим способом в кар'єрах і розрізах.

Серед великих європейських вугільних держав Німеччина в справі згортання цієї традиційної галузі не першопроходець. У Бельгії останню шахту закрили ще в 1992 році, у Франції - в 2004-му, в Великобританії - в 2015-му.

У всіх цих країнах видобуток кам'яного вугілля припиняли з економічних причин. Відмова від нього з екологічних міркувань (захист населення від смогу, а глобального клімату - від викидів парникових газів) - тенденція лише самого останнього часу.

Німці зайнялися видобутком кам'яного вугілля більше 900 років тому, в 19-м столітті вугілля і сталь Рурської області забезпечили індустріальну і військову міць Німецької імперії, після Другої світової війни багато в чому завдяки вугіллю відроджувалася західна частина країни і починався процес економічної інтеграції Європи.

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Німеччина вугілля

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