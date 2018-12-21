Uber у Франції оштрафували через витік даних клієнтів

Національна комісія Франції з інформатики та свобод оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, що стався 2016 року.

Про це пише EUobserver.

Uber повідомив користувачам про інцидент лише в листопаді 2017 року. Витік зачепив 57 млн користувачів, зокрема 1,4 млн осіб у Франції.

Минулого місяця Велика Британія та Нідерланди оштрафували Uber на відповідно 385 тисяч фунтів та 600 тисяч євро.

Європейська правда