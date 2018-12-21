Прокуратура 2 роки розслідує справу про привласнення 600 тисяч на оборонному заводі

Військова прокуратура з травня 2016 року розслідує справу про привласнення 600 тисяч гривень директором державного підприємства "Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки".

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на судові матеріали.

Як зазначає слідство, протягом 2015-2016 років директор та бухгалтер НТК "Заводу точної механіки" оформили фіктивні угоди щодо придбання електрообладнання у приватних фірм ТОВ "Моноліт Констракшн" та ТОВ "Оптметхім-2015".

Прокурори також зазначають, що внаслідок таких операцій директор та бухгалтер привласнили близько 600 тисяч гривень.

Походження обладнання, закупівлі якого оформлювали посадові особи, встановити не вдалось.

На додатковий запит проекту "Марлін" військова прокуратура зазначила, що слідство наразі триває, про підозру нікому не повідомлялося.

Нагадаємо, паралельно прокуратура розслідує закупівлі бронетанковим заводом неякісних запчастин на 30 мільйонів.

Економічна правда