Запущено новий поїзд Львів - Перемишль

20 грудня почав курсувати новий поїзд з України в Польщу - по маршруту Львів-Перемишль.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд № 90/89 курсуватиме протягом року в дні найбільшого пасажиропотоку. Зокрема, він буде перевозити пасажирів з 20 грудня 2018 року по 7 січня 2019 року.

Він буде виїжджати з Перемишля о 10:15 (за місцевим часом) і прибуватиме до Львова о 13:45 (за київським часом).

Зі Львова відправлення о 16:00 і прибуття до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда становитиме близько 2,5 годин.

У складі поїзда 6 купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду - близько 253 грн. Квитки на цей поїзд можна придбати тільки в залізничних касах.

Наразі між Києвом та Перемишлем щоденно курсують 2 потяги класу "Інтерсіті+".

Економічна правда