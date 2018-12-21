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Запущено новий поїзд Львів - Перемишль

П'ятниця, 21 грудня 2018, 12:20
 

20 грудня почав курсувати новий поїзд з України в Польщу - по маршруту Львів-Перемишль.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд № 90/89 курсуватиме протягом року в дні найбільшого пасажиропотоку. Зокрема, він буде перевозити пасажирів з 20 грудня 2018 року по 7 січня 2019 року.

Він буде виїжджати з Перемишля о 10:15 (за місцевим часом) і прибуватиме до Львова о 13:45 (за київським часом).

Зі Львова відправлення о 16:00 і прибуття до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда становитиме близько 2,5 годин.

У складі поїзда 6 купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду - близько 253 грн. Квитки на цей поїзд можна придбати тільки в залізничних касах.

Наразі між Києвом та Перемишлем щоденно курсують 2 потяги класу "Інтерсіті+".

Економічна правда

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Укрзалізниця Перемишль Польща Львів

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