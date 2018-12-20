Схожий на Baileys український лікер опинився поза законом

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду поставив крапку в суперечці за ТМ Baileys між виробником R&A Bailey&CO та українською виноробною компанією Котнар-М.

Про це йдеться у постанові суду від 11 грудня, передає Liga.net.

Згідно з матеріалами справи, у вересні минулого року Госпсуд Києва заборонив Котнар-М використовувати схожі на Baileys торгові марки O'Dailys (Дейліс) у всіх варіаціях. Однак компанія це рішення оскаржила.

R&A Bailey&CO наполягала на тому, що торгові марки Baileys і Бейліз повинні бути визнані в судовому порядку добре відомими в Україні. А використовувані Котнар позначення Дейліс, O'Dailys для маркування власної алкогольної продукції дуже схожі на оригінал, тому споживач може сплутати продукт з добре відомими торговими марками позивача.

В ході розгляду провели ряд експертиз, була подана касація.

Суд задовольнив касаційну скаргу частково. Суд скасував зобов'язання Котнар-М і Торгового домо Медіатрейдінг про вилучення з обігу та знищення лікеру під назвою O'Dailys (Дейліс).

При цьому залишилося в силі вимога про усунення позначень Дейліс і O'Dailys з пляшок і упаковок лікеру, з ділової документації, з реклами та з інтернету.

Також суд постановив, що Котнар-М і другий позивач у справі - ТД Медіатрейдінг повинні оплатити проведену додаткову експертизу вартістю 20 480 грн.

Нагадаємо, у 2015 році британський Captain Morgan через суд заборонив українського Captain Jack.

Як і Baileys, бренд Captain Morgan належить корпорації Diageo.