Суркіс не зміг забрати землю під вертолітним майданчиком Януковича

Суд не задовольнив позов ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ", яке вимагало визнати за ним право власності на земельну ділянку на Парковій дорозі у Києві, де розташований дата-центр "Парковий".

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на рішення Господарського суду Києва від 21 листопада.

Відзначається, що у 1981 році виконком Київради передав у тимчасове користування "Динамо" 1,5 га на Парковій дорозі для влаштування навчально-тренувального поля для стрільби з лука.

У 1996 році БТІ видало клубу реєстраційне посвідчення на домоволодіння (майданчик для стрільби з лука, гараж). Але у 2001 році Київрада скасувала рішення виконкому від 1981 року.

Клуб "Динамо" заявив, що це завадило йому отримати документи, які б посвідчували право власності чи право користування ділянкою.

У подальшому, за твердженням "Динамо", клуб неодноразово звертався до Київради з проханням оформити документи і передати ділянку йому в оренду.

У 2008 році Печерський райсуд столиці навіть визнав протиправною бездіяльність чиновників і зобов’язав Головне управління земельних ресурсів КМДА вжити заходи для підготовки та оформлення документів з передачі ділянки в оренду "Динамо". Однак, відведення землі клубу так і не відбулося.

Між тим 23 грудня 2010 року ділянка була внесена в автоматизовану систему ПК "Кадастр" як "землі, не надані у власність чи користування". А вже 28 грудня того ж року Київрада передала дві ділянки (2,07 га і 0,11 га) в оренду ТОВ "Амадеус Ко" для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури на Парковій дорозі, 16-А. У 2012 році вони уклали договір оренди.

Клуб "Динамо" просив суд визнати за ним право власності на ділянку площею 1,49 га за набувальною давністю, оскільки користувався нею безперервно з 2001 по 2012 рік і сплачував земельний податок, на підтвердження чого надав суду платіжні доручення за 2006-2008 рр.

Суд у задоволенні позову клубу "Динамо" відмовив, оскільки з наданих платіжних доручень не вбачалося, за яку саме ділянку йшла сплата. Крім того, суд зауважив, що клуб не підтвердив сплату земельного податку протягом всього вказаного ним строку користування ділянкою. Також суд вказав, що клуб не надав належних доказів, що підтверджують його намір укласти договір оренди до 2010 року.

Нагадаємо, на ділянці, яку орендує "Амадеус Ко", у 2010-2012 роках був побудований і у 2013 році введений в експлуатацію дата-центр "Парковий". З 2011 року засновниками ТОВ "Амадеус Ко" є Олександр Хом’як (1,3%) і британська компанія "Fineroad Business LLP" (98,7%).

"Fineroad Business LLP" була пов’язана з оточенням президента-утікача Віктора Януковича. ЇЇ засновниками були офшори "Ireland & Overseas Acquisitions" і "Milltown Corporate Services", які також заснували компанію "Highway Investment Processing", яка у 2011 році продала "Чорноморнафтогазу" першу бурову установку.

Після зміни влади в 2014 році з документів, що були знайдені в "Межигір’ї", стало відомо, що будівництво "Паркового" курувала і, ймовірно, фінансувала компанія "Танталіт". На цю ж фірму було записано і саме "Межигір’я", де жив президент Віктор Янукович.

Раніше компанією "Fineroad business LLP" володів Яшар Ходжаєв. Він є фігурантом кримінальної справи про легалізацією коштів сім’ї Януковича.

А в грудні 2017 року новим власником "Fineroad Business LLP" став Сергій Московський, який, за даними "Бігус.інфо", є людиною наближеною до народного депутата Максима Єфімова з "Блоку Петра Порошенка".

З 2016 року прокуратура Києва розслідує порушення при проведенні будівництва на ділянці на Парковій дорозі, 16-А, яку орендує "Амадеус Ко". У серпні 2017 року суд наклав арешт і заборонив користуватися і відчужувати ділянки 2,07 га і 0,11 га та дата-центр "Парковий", власником якого є "Амадеус Ко".

Засновниками ТОВ "ФК "Динамо "Київ" є екс-президент Леонід Кравчук (0,7%), дочка тренера "Динамо" Світлана Лобановська (0,7%), президент клубу Ігор Суркіс (63,7%), ГО фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України (0,7%), ТОВ "КУА "Мтір Ессет Менеджмент" (23%) і кіпрська компанія "Алутсіана Комершл Лтд" (11,2%).

Українська правда