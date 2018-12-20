Київ купує 1,5 мільйона безконтактних карток
Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" оголосило тендер на придбання 1,5 мільйона безконтактних карт для оплати проїзду в транспорті Києва.
Про це свідчить тендер в системі Prozorro, передає Delo.ua.
Сума тендеру - 52,5 млн грн. Собівартість однієї карти становитиме 35 грн. Всі картки будуть оснащені чіпом для оплати PayPass.
Виготовити карти переможець тендеру повинен до 26 грудня 2019 року.
Нагадаємо, в квітні 2018 року було прийнято розпорядження КМДА "Про створення автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті міста Києва незалежно від форм власності". Згідно з цим документом, КП "ГІОЦ" уповноважене стягувати плату за транспортні послуги з використанням системи.
Як повідомили в КП, надалі картки будуть передані для їх поширення пасажирам.
Система електронного квитка вже працює в Тернополі, Житомирі, Білій Церкві, а також в Мукачево і Немішаєві.
Згідно з розпорядженням мера, тестовий режим триватиме рік - до 30 жовтня 2019 року.
Як розповів координатор проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров, в серпні минулого року відбувся тендер на закупівлю обладнання для впровадження електронного квитка в наземному муніципальному транспорті.
Сума контракту становила 365 млн грн. У цю суму увійшла покупка 1,5 тисячі комплектів валідаторів, 300 зчитувальних пристроїв для контролерів і програмне забезпечення. Також у вартість увійшли послуги з монтажу та впровадження обладнання.
Як зазначено на сайті е-квитка, купити його можна буде у кондукторів у тролейбусах, трамваях та автобусах, а також у касах метрополітену, Київпастрансу, муніципальних та комерційних кіосках "Союздрук", "ТурІнфо", "Т-Кіоск".
Сама картка коштуватиме 40 гривень. Її треба буде зареєструвати в особистому кабінеті.
Щоб оплатити проїзд треба буде прикласти картку або QR-квиток до валідатора – спеціального пристроя, яким має бути обладнаний транспорт.
З 1 листопада в київському наземному транспорті запровадять єдиний електронний квиток. Поки він буде працювати в тестовому режимі.
Перехідний період триватиме до листопада 2019 року: до цього часу користуватись можна буде і електронним, і звичайним одноразовим паперовим квитком.
Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня.
ЕП детально пояснила, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?
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