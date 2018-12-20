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Посол США закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку–2"

Четвер, 20 грудня 2018, 13:50
 

Посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Про це пише DW.

Проект є "бесцеремонною спробою російського уряду посилити удушення європейських союзників і партнерів в плані енергопостачання", пише Гренелл в авторській колонці для газети Rheinische Post.

У той же час російська сторона "продовжує свою кампанію з підриву суверенітету і територіальної цілісності України", додає він.

Газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу, стверджує дипломат. На його думку, Москва спрямує отримані мільярди євро на "дестабілізуючу зовнішню політику і підтримку на східному фланзі НАТО своєї поведінки", в якій "зростає агресивність".

Міністр економіки ФРН Петер Альтмайер раніше заявив, що не має наміру поступатися закликам США і України, а також політиків Християнсько-демократичного союзу (ХДС) відмовитися від будівництва "Північного потоку-2". Прокладка газопроводу можлива, якщо при цьому збережуться ключові інтереси Києва, підкреслив Альтмайер. Берлін відносить до них збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.

Як повідомлялося, депутати Європарламенту в резолюції від 12 грудня назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці".

У той же день Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2"  транспортуватиме близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Українська правда

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США Північний потік Німеччина

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