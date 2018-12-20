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Українці на сході та півдні байдужі до питання мораторію на землю — дослідження

Четвер, 20 грудня 2018, 12:55
 

Переважна частина населення східних (57,1%) та південних (48,2%) областей не має чіткої позиції щодо земельної реформи.

Про це йдеться у колонці директора програми "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні" Дениса Нізалова на Економічній правді.

Крім того, у східних регіонах рекордно низька кількість противників реформи — 26,2%.

У північних регіонах спостерігається найбільша поляризація суспільства — рівень підтримки і непідтримки становить відповідно 16,5% та 52,5%, а тих, хто не визначився з реформою — 31%.

Найбільша підтримка реформи — у Києві та в західних регіонах: відповідно 44,9% та 34,7%.

 

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада планує розглянути питання чергового продовження мораторію на відчуження землі сільськогосподарського призначення.

На думку Нізалова, така стратегія виглядає виправданою, якщо громадяни здебільшого негативно ставляться до реформи і не хочуть запровадження ринку землі, водночас, результати соціологічних опитувань свідчать, що таке сприйняття суспільної думки не базується на фактах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що мораторій на продаж с/г земель буде діяти, доки парламент не прийме закон "Про обіг земель".

В очікуванні ринку землі щороку в Україні помирає 350 тисяч землевласників, а 1,4 мільйона українців уже не дочекалися реформи.

Як повідомлялося раніше, мораторій на землю діє в Україні починаючи з 2001 року та призводить до тіньового використання земель. Наразі за скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

22 серпня вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Економічна правда

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