У Литві хочуть заморозити майно російських олігархів

Уряд Литви заявив, що підготує проект закону, який би створив правові передумови для того, щоб заморожувати майно російських олігархів і посадових осіб, внесених у "чорний список".

Про це повідомляє портал Delfi.

Такі поправки запропонували опозиційні консерватори і ліберали, проте уряд вирішив їх не схвалювати.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що мета проекту схвалюється. Однак він зазначив, що уряд має детально проаналізувати, чи такий закон відповідає міжнародній політиці санкцій.

"Іншими словами, ми дуже підтримуємо мету, але не можемо схвалити цей проект, тому пропонуємо його не розглядати", – заявив на засіданні міністр. "Ми пропонуємо, щоб уряд підготував новий проект закону, і ми будемо готові це зробити", – додав він.

Нова редакція закону Про реалізацію економічних та інших міжнародних санкцій доповнить так званий закон Магнітського, за яким Литва може заборонити в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним з великомасштабною корупцією, відмиванням грошей і порушеннями прав людини.

Якщо поправки будуть прийняті, у Литві будуть заморожувати кошти, що зберігаються у діючих в країні банках та інше фінансове майно, а діючим в Литві особам і компаніям буде заборонено торгувати з особами, які перебувають у "чорному списку".

Європейська правда