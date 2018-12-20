США знімають санкції з компаній російського олігарха Дерипаски

Міністерство фінансів США протягом 30 днів має намір зняти санкції з трьох енергетичних компаній, які належать російському олігархові Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Департамент Міністерстві фінансів США з управління іноземними активами (OFAC) сьогодні повідомив конгрес про свій намір припинити санкції, введені проти En + Group plc ("En +"), UC Rusal plc (Rusal) та JSC EuroSibEnergo (ESE), через 30 днів. OFAC визначив, що значні зміни в структурі та корпоративному управлінні дозволять їм відповідати критеріям вилучення зі списку", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що компанії погодилися провести істотні зміни в корпоративному управлінні, в тому числі зменшити частку Дерипаски нижче 50%, переглянути склад рад директорів цих організацій.

"Російський олігарх Олег Дерипаска продовжує перебувати під санкціями, його майно буде залишатися заблокованим", - підкреслили в Мінфіні.

Також повідомляється, що OFAC залишає за собою право знову внести до санкційного списку одну або всі ці компанії, якщо вони не виконають домовленності.

"Компанії підлягають постійному нагляду щодо дотримання умов і будуть стикатися з серйозними наслідками, якщо вони не виконають їх", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Нагадаємо, Мінфін США наклав санкції у квітні на Дерипаску та декілька компаній, у яких він є великим акціонером, з посиланням на "злочинні дії" Росії, а також на звинувачення в злочинному минулому самого Дерипаски.

Санкції, найжорсткіші після анексії Криму Москвою, кілька разів переносилися, оскільки США розглядають можливість, що Дерипаска більше не контролюватиме компанії, серед інших кроків.

"Русал" та її партнер En+ в останні місяці взяли директора та керівництво, не пов'язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном щодо послаблення санкцій США.

У травні Дерипаска покинув раду директорів En +, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.