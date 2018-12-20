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Ціни на нафту продовжують падати

Четвер, 20 грудня 2018, 10:52

Нафтовий ринок на азіатських торгах у четвер різко знижується, при цьому Brent і WTI залишаються у мінімумів більш ніж за рік.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Сигнали Федеральної резервної системи про уповільнення жорсткості грошово-кредитної політики змусили учасників ринку засумніватися в перспективах зростання світової економіки і попиту на нафту.

Крім того, зберігаються побоювання, що оголошеного країнами ОПЕК+ скорочення видобутку буде недостатньо, щоб усунути надлишок пропозиції.

Ціна лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилася на 0,98 долара (1,71%) - до 56,26 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на 1,05 долара (2,18%), до 47,12 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent з постачанням в лютому подорожчала на 0,98 долара (1,74%), до 57,24 долара за барель, а такий же контракт на WTI додав 1,57 долара (3,37%) і коштував 48,17 долара за барель.

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нафта ціни

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