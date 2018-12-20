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Швейцарія заморозила активи Януковича ще на рік

Четвер, 20 грудня 2018, 09:00

Влада Швейцарії продовжила ще на рік замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та наближених до нього людей.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter.

"19 грудня Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного заморожування активів українського президента-утікача Віктора Януковича та його оточення", – йдеться в повідомленні.

"Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", – пояснює дипломатичне відомство.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки.

Термін дії цих санкцій спливав би в лютому 2017 року. Але 9 грудня 2016 року Федеральна Рада продовжила ці санкції  ще на рік.

Українська правда

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Янукович Швейцарія

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