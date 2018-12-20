Швейцарія заморозила активи Януковича ще на рік

Влада Швейцарії продовжила ще на рік замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та наближених до нього людей.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter.

"19 грудня Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного заморожування активів українського президента-утікача Віктора Януковича та його оточення", – йдеться в повідомленні.

On 19 December, the 🇨🇭Federal Council decided to extend for one year the preventive freeze on the assets of ousted 🇺🇦president Viktor Yanukovych and his entourage. The purpose of this decision is to support the judicial cooperation between #Switzerland and #Ukraine — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 20 декабря 2018 г. "Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", – пояснює дипломатичне відомство. У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки. Термін дії цих санкцій спливав би в лютому 2017 року. Але 9 грудня 2016 року Федеральна Рада продовжила ці санкції ще на рік.

Українська правда