Швейцарія заморозила активи Януковича ще на рік
Влада Швейцарії продовжила ще на рік замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та наближених до нього людей.
Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter.
"19 грудня Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного заморожування активів українського президента-утікача Віктора Януковича та його оточення", – йдеться в повідомленні.
On 19 December, the 🇨🇭Federal Council decided to extend for one year the preventive freeze on the assets of ousted 🇺🇦president Viktor Yanukovych and his entourage. The purpose of this decision is to support the judicial cooperation between #Switzerland and #Ukraine— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 20 декабря 2018 г.
"Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", – пояснює дипломатичне відомство.
У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки.
Термін дії цих санкцій спливав би в лютому 2017 року. Але 9 грудня 2016 року Федеральна Рада продовжила ці санкції ще на рік.
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