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Експерти прогнозують подорожчання житла до 20% після виборів

Середа, 19 грудня 2018, 18:19
 

Ціни на житло після виборів у 2019 році зростуть до 20%, вважають у Конфедерації будівельників України (КБУ).

Про це повідомляється у прес-релізі КБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Реалії 2018 року частково триватимуть в 2019 році. Ціни на нерухомість в Україні будуть поступово зростати. На початку року різкого зростання цін не передбачається, однак після виборів житло подорожчає до 20%", - прогнозують експерти.

На ціни в 2019 році, на думку КБУ, буде впливати висока пропозиція і малий попит, збільшення процентних ставок по кредитах, зростання зарплат, цін на будматеріали, логістику, паливо. При цьому стимулювати попит покупців буде грамотна концепція проекту, якість будівництва, політика ціноутворення і високий рівень експлуатації комплексу.

КБУ також планує спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства переглянути ряд державних будівельних норм, а також завершити обговорення законопроектів про захист постраждалих інвесторів і про довгобуди.

Відповідно до прес-релізу, в 2019 році Нацбанк розраховує на зростання темпів кредитування в сфері нерухомості. При цьому темпи кредитування населення виросли в 2018 році на 40%, повідомляє КБУ з посиланням на НБУ.

За даними КБУ, в поточному році спостерігалося здешевлення житла елітного класу - середня ціна за 1 кв. м в Києві в 2018 році склала 53 тис. грн, що на 13% нижче, ніж у 2017 році; в той же час житло економ-класу подорожчало майже на 14% в порівнянні з 2017 роком - до 19 тис. грн за кв.м.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%.

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нерухомість

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