Експрес Київ-Бориспіль здійснив уже тисячу рейсів
Потяги Kyiv Boryspil Express з 30 листопада по 19 грудня встигли виконати 1 тис рейсів і перевезти за цей час 30 тисяч пасажирів.
Про це повідомили в "Укразалізниці", передає ЦТС.
Графік руху експресу дотримується на 99,6%.
У компанії запевняють, що зараз рейкобуси працюють на лінії ритмічно, а УЗ і далі буде розвивати цей проект. Зокрема, як уже анонсувалося раніше, буде організована зупинка експреса на станції Видубичі, де побудують спеціальну платформу.
Наразі на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль працюють 27 пар поїздів.
11 грудня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що експрес ламався чотири рази.
30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua