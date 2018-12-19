Експрес Київ-Бориспіль здійснив уже тисячу рейсів

Потяги Kyiv Boryspil Express з 30 листопада по 19 грудня встигли виконати 1 тис рейсів і перевезти за цей час 30 тисяч пасажирів.

Про це повідомили в "Укразалізниці", передає ЦТС.

Графік руху експресу дотримується на 99,6%.

У компанії запевняють, що зараз рейкобуси працюють на лінії ритмічно, а УЗ і далі буде розвивати цей проект. Зокрема, як уже анонсувалося раніше, буде організована зупинка експреса на станції Видубичі, де побудують спеціальну платформу.

Наразі на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль працюють 27 пар поїздів.

11 грудня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що експрес ламався чотири рази.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.