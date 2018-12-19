"Укрзалізниця" виставила на аукціон оренди на ProZorro перші 55 вагонів

"Укрзалізниця" виставила перші вісім лотів із оренди піввагонів і зерновозів у системі електронних державних торгів ProZorro.

Про це повідомив директор з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев на своїй сторінці у Facebook.

Загалом на платформі вісім лотів із загальною кількістю вагонів у 55 одиниць, з яких 5 піввагонів і 50 зерновозів. Стартова ціна оренди напіввагона на добу - 819 грн, зерновозу - 1055 грн.

Пропозиції від потенційних учасників аукціонів приймаються до 26 грудня, самі аукціони призначені на 27 грудня 2018 року.

Вагони будуть подані переможцям аукціонів у період з 14 до 18 січня 2019 року.

За словами Рязанцева, клієнти компанії отримають такі переваги: гарантовану доставку в певний термін; відсутність "додаткових" платежів; відсутність обмежень географії доставки (окрім станцій закритих для вантажних операцій), зручні лоти по 5 і 10 вагонів. Також "Укрзалізниця" нестиме матеріальну відповідальність за невиконання доставки порожнього вагону в певний термін.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в 2019 році планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, сумарно збільшивши їх на 25,4%.