Пропускна здатність на маріупольській ділянці виросла вдвічі — УЗ

Пропускна здатність залізничної гілки Маріуполь - Волноваха - Камиш-Зоря - Запоріжжя зросла вдвічі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Коли ми обговорювали з учасниками ринку необхідність індексації вантажного тарифу, то взяли на себе зобов'язання збільшити пропускну здатність на маріупольському напрямі. Сьогодні можемо відзвітувати - пропускна спроможність залізничної гілки Маріуполь - Волноваха - Камиш-Зоря - Запоріжжя зросла в два рази", - написав він.

Кравцов додав, що до 2017 року ділянка була одним з найбільш "вузьких місць" напряму, максимальні розміри руху на ньому становили 22 пари поїздів; наразі з Комиш-Зорі щодоби залізничники пропускають 30 пар поїздів, в перспективі рух по цій ділянці можуть збільшити до 33-35 пар.

Також Кравцов зазначив, що саме на цій ділянці вже працюють локомотиви General Electric.

Як зазначає ЦТС, навесні 2017 року були проведені ремонтні роботи на перегоні Розівка-Зачатівська. Було укладено понад 17 км залізничної колії, встановлено 4 комплекти стрілочних переводів та обладнано 3 низькі платформи.

Після запуску перегону пропускна здатність на даному напрямку, за словами тодішнього голови правління ПАТ УЗ Войцеха Балчуна, повинна була збільшитися до 29 пар на добу, з яких 24 - вантажні поїзди.

Економічна правда