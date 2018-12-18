Окупація Криму: Кабмін узгодив новий пакет антиросійських санкцій

Кабінет міністрів України 18 грудня за поданням МінТОТ вирішив внести пропозицію до РНБО про застосування нових антиросійських санкцій стосовно низки юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

У відомстві розповіли, що розпорядженням передбачені обмежувальні заходи, що мають бути застосовані до фізичних та юридичних осіб, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових втрат, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Так, санкції мають торкнутися:

- 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

- 23 фізосіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації Криму та Севастополя;

- деяких російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську на території Криму;

- деяких юросіб, залучених до організації перевезень через порти "Темрюк", "Кавказ" та Керченську паромну переплаву;

- деякіх фізосіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

"Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних та фізичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країними ЄС та США, що вподальшому сприятиме поверненню окупованих територій в правове поле України", - додали в міністерстві.

2 травня Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.