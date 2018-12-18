"Укртранснафта" попередила про загрозу зупинки транспортування нафти з 1 січня

"Укртранснафта" закликала державні органи невідкладно прийняти рішення щодо забезпечення безперервного електрозабезпечення об’єктів нафтотранспортної системи України та її сталої роботи з січня 2019 року.

Про це йдеться у зверненні в. о. генерального директора "Укртранснафти" Андрія Пасішника до РНБО, Кабміну, Міненерго, НКРЕКП та "Нафтогазу", яке є у розпорядженні Економічної правди.

У зверненні йдеться, що згідно з Законом України "Про ринок електричної енергії" компанія повинна була обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електроенергії до 11 грудня.

Повідомляється, що оператори систем розподілу отримали відповідні ліцензії тільки в другій половині листопада 2018 року та розмістили публічні комерційні пропозиції та форми договорів тільки у грудні 2018 року.

Станом на 18 грудня Кабінет міністрів України не визначив постачальника "останньої надії", який повинен здійснювати постачання у разі необрання "Укртранснафтою" нового електропостачальника.

"Відсутність своєчасних актів і документів регулятора ринку електричної енергії (з врахуванням тривалості процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з укладанням договору триває орієнтовно 2-3 місяці) унеможливило своєчасно укласти Товариством відповідні договори на постачання електроенергії з 01.01.2019 як за вільними цінами, так і з постачальником "останньої надії"", - йдеться у зверненні Пасішника.

У другій декаді грудня 2018 року "Укртранснафта" отримала попередження від декількох операторів систем розподілу про припинення розподілу електричної енергії з 01 січня 2019 року у зв’язку з відсутністю договору на постачання електроенергії у 2019 році.

Дана ситуація призведе до повної зупинки насосних агрегатів, та відповідно до повної зупинки транспортування нафти з 01 січня 2019 року, наголосив в. о. гендиректора "Укртранснафти".

Це ставить під загрозу виконання зобов’язань компанії щодо транспортування нафти як європейським споживачам, так і вітчизняним нафтопереробним підприємствам. До того ж можуть виникнути аварійні та надзвичайні ситуації в нафтотранспортній системі України.

Зазначається, що аналогічна ситуація спіткала й оператора газотранспортної системи України АТ "Укртрансгаз".

"Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання негативним наслідкам, необхідно невідкладне прийняття рішень та регуляторних актів щодо забезпечення безперервного електрозабезпечення об’єктів нафтотранспортної системи України та її сталої роботи з січня 2019 року", - закликав Пасішник.