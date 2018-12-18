Фонд гарантування планує завершити ліквідацію понад 40 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у наступному році планує завершити ліквідацію понад 40 банків, які були передані в його управління під час кризи 2014-2016 років.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передає Укрінформ.

"Наступного року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію понад 40 банків, які буди передані в його управління під час кризи 2014-2016 років", - йдеться в релізі.

У фонді зазначають, що ліквідацію перших чотирьох фінустанов було завершено уже цього року. У двох із них - ПАТ "Класикбанк" та ПАТ "Держзембанк", задоволено вимоги всіх кредиторів, а залишкове майно передано акціонерам банків.

Після закриття решти двох банків - АТ "Банк "Таврика" та АТ "Ерде Банк", незадоволеними залишились вимоги кредиторів на суму майже 1,2 млрд грн. Справи про стягнення цих коштів із пов'язаних з банками осіб сьогодні знаходяться в судах.

Разом з тим, у 2019 році вкладникам неплатоспроможних банків було виплачено 489,1 млн грн.

Нагадаємо, британці за 130 мільйонів придбали пул активів Фонду гарантування вкладів на 6,8 мільярда гривень.