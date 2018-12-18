Чеська служба кібербезпеки назвала загрозою продукти Huawei та ZTE

Національне управління з кібернетики та інформаційної безпеки Чехії заявилo, що програмне забезпечення та техніка китайських компаній Huawei і ZTE можуть бути небезпечними для користувачів.

Про це пише Reuters.

"Китайські закони вимагають, щоб приватні компанії, які базовані в Китаї, співпрацювали з розвідувальними службами, тому їхнє впровадження в головні державні системи може стати загрозою", - сказав директор національного агенства Дюсен Навратіл.

Системні адміністратори в критичній інформаційній інфраструктурі, будь то в державному або приватному секторі, повинні здійснити "адекватні заходи" проти загрози, сказав Навратіл.

Він додав, що попередження засноване на висновках агентства і союзників.

У Huawei відкинули твердження, що продукти компанії можуть становити загрозу чеській безпеці.

Минулого тижня віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп заявив про те, що європейці повинні остерігатися ризиків, які несе техніка Huawei, адже вона має "чорні двері", які дають доступ до зашифрованих даних.

Ансіп переконаний, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Європейська правда