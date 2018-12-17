Wizz Air почала літати зі Львова до ще одного німецького міста

Лоукост авіаперевізник Wizz Air 14 грудня почав виконувати перельоти зі Львова до аеропорту Франкфурт-Хан.

Про це йдеться у прес-релізі перевізника.

Компанія буде виконувати рейс двічі на тиждень, по понеділках і п’ятницях. Вартість квитків стартує від 829 гривень.

"Перший рейс із Франкфурта-Хан прибув до Львова із 119 пасажирами на борту одного з літаків Airbus A320", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році Wizz Air відновила виконання своїх рейсів зі Львова і зараз пропонує перельоти за 10 маршрутами до 6 європейських країн, включно з нещодавно оголошеним рейсом до Копенгагена, який буде відкрито 3 березня 2019 року.

З початку роботи на українському ринку у 2008 році авіакомпанія перевезла 7 млн пасажирів на своїх рейсах. Компанія пропонує перельоти за 43 маршрутами до 12 європейських країн з України.

Економічна правда