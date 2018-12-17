Міністр економіки Німеччини не хоче відмовлятися від "Північного потоку-2"

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр, попри загострення конфлікту між Україною та Росією в Азовському морі, не хоче відмовлятися від будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив в неділю, 16 грудня, передає "Німецька хвиля".

"Росія зробила велику помилку, коли захопила обидва (українські, - Ред.) кораблі в Азовському морі і затримала екіпажі", - заявив він в інтерв’ю Reuters.

За його словами, це не покращило позицію Росії і в "інших питаннях". Крім того, політик додав, що не хотів би просто слідувати закликам з боку США та німецької партії Християнсько-демократичний союз припинити будівництво газопроводу.

Водночас глава німецького МЗС заявив, що "Північний потік-2" може бути прокладений, "якщо у той же час будуть дотримані ключові інтереси України". До них Альтмаєр відніс, зокрема, збереження транзиту газу українською територією після 2019 року.

Як повідомлялося, депутати Європарламенту в резолюції від 12 грудня назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці".

У той же день Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

У резолюції проти завершення будівництва російського газопроводу, зокрема, міститься заклик до урядів європейських держав відмовитися від "Північного потоку-2".

Крім цього, висловлюється підтримка запровадженню санкцій відносно газопроводу згідно з частиною 232 "Закону про протидію супротивникам Америки через санкції".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" транспортуватиме близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.