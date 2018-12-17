Катар вкладе 20 мільярдів доларів в енергопроекти США

Державний міністр у справах енергетики Катару Саад бен Шріда аль-Каабі розповів про плани країни вкласти 20 млрд доларів в енергопроекти США протягом п'яти років.

Про це пише "Комерсант".

Він назвав Сполучені Штати перспективними з точки зору вкладення коштів.

"Вони (США - Ред.) будуть розвиватися, тому хочемо інвестувати і плануємо вкласти протягом п'яти років 20 млрд доларів в різні проекти і в різних місцях на території США", - сказав міністр на форумі в Досі.

Катар, за його словами, цікавлять проекти, пов'язані зі зрідженим природним газом, звичайним газом і видобутком нафти. Міністр вважає, що подібні інвестиції додадуть до загального виробництва 60 млн тонн в день.

Виконавчий директор Qatar Petroleum розповів, що інвестиції в 20 млрд доларів підуть від компанії. За його словами, вихід з Організації країн-експортерів нафти дозволить Катару звільнитися від юридичних ризиків в США.

3 грудня Катар оголосив про вихід зі складу ОПЕК з 1 січня 2019 року. Рішення про вихід було прийнято після аналізу Катаром можливостей зміцнення своєї ролі на міжнародному рівні. Держміністр підкреслив, що вихід з ОПЕК є технічним і стратегічним кроком.