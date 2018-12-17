"Енергоатом" купив у литовців обладнання для АЕС на 3,3 мільйона євро

Держпідприємство "НАЕК Енергоатом" 10 грудня за результатами тендеру замовило UAB "Sverstas Group" (Литва) обладнання для Хмельницької АЕС на 3,32 млн євро (134,06 млн гривень).

Про це повідомляється у системі "Прозорро",передають "Наші гроші".

Зазначається, що ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 134,22 млн грн.

"У квітні 2020 року поставлять установку дезактивації металу та устаткування комплексу з переробки радіоактивних відходів. Виробником вказаний переможець.

Гарантійний строк складає два роки або 5 тис годин безперервної роботи основних компонентів та систем", - йдеться у повідомленні.

Як передають "Наші гроші", конкурентами з обладнанням власного виробництва були Консорціум "Спеценергетікос" і ТОВ "Промислово-фінансова компанія "Технополюс" Едуарда Шпаковського, імпортна складова їхніх пропозицій становила відповідно 75% і 60%.

"Литовська "Svertas Group" належить директору Олексію Ветлугіну, Максиму Коротаєву, Ігорю Преснякову та Денису Лук’янову. Контактною особою у "Прозорро" є Наталія Синявська.

Компанія має 58 співробітників та оборот 2-3 млн євро у 2017 році. Вона підтвердила досвід успішно виконаним договором від 2013 року із ДП "Ігналінська АЕС" (Литва) про поставку комплексу для демонтажу обладнання блока G1 за 3,05 млн євро", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що переможець вдруге отримав підряд в Україні.

"У вересні "Енергоатом" за 2,99 млн євро замовив йому установку вилучення відходів з відсіків сховища твердих радіоактивних відходів комплексу з переробки радіоактивних відходів для ХАЕС виробництва ТОВ "Атомспецсервіс" (Росія) Олександра Міщенка і Володимира Гермашова, партнерами котрого є держконцерн "Росатом" і ЗАТ "Діаконт", яке цьогоріч було виведене з-під санкцій РНБО.

Засновниками столичного Консорціуму "Спеценергетікос" є UAB "Specialus Montažas-Ntp" ("SM-Ntp", Литва) Андрія Сладкопєвцева і Маріюша Коженєвського та київське ТОВ "Спеценергетікосмонтаж" Богдана Чекеренди і "SM-Ntp", - пишуть "Наші гроші".

Раніше частку Чекеренди у "Спеценергетікосмонтажі" мав Дмитро Максименко з Бучі.

Зазначається, що Сладкопєвцев із низкою росіян володіє патентом на "Спосіб перевантаження палива атомної станції для допалювання і прилад для його здійснення".

Українська правда