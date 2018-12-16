США закликали Німеччину прислухатися до сусідів у питанні "Північного потоку—2"

Сполучені Штати вітають прийняту Європарламентом резолюцію, яка визнає будівництво газопроводу "Північний потік-2" політичним проектом, що загрожує європейській енергетичній безпеці, і закликають ФРН дослухатися до думки сусідів.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Роберт Палладіно.

"Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня знову підтверджує важливість ролі України в європейській енергосистемі і засуджує будівництво підтримуваного Кремлем трубопроводу "Північний потік-2" як політичний проект. Ми наполегливо закликаємо Німеччину прислухатися до побоювань багатьох сусідів, безпека яких буде підірвана цим трубопроводом", - йдеться в заяві.

США також вітають рішення ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії.

"Ми підтримуємо позицію ЄС про те, що напад Росії на українські судна в Чорному морі 25 листопада є порушенням міжнародного права, і вітаємо зусилля ЄС з надання підтримки тим районам України, на які негативно вплинула агресія Росії в Азовському морі", - заявили в Держдепі.

"Сполучені Штати будуть і надалі притягувати Росію до відповідальності за її дії і ми будемо продовжувати працювати з європейськими партнерами і союзниками, щоб представити єдиний фронт проти агресії Кремля", - резюмував Палладіно.

Як повідомлялося, депутати Європарламенту в резолюції від 12 грудня назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці".

У той же день Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

У резолюції проти завершення будівництва російського газопроводу, зокрема, міститься заклик до урядів європейських держав відмовитися від "Північного потоку-2".

Крім цього, висловлюється підтримка запровадженню санкцій відносно газопроводу згідно з частиною 232 "Закону про протидію супротивникам Америки через санкції".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" транспортуватиме близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Українська правда