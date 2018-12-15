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Єврокомісія запросила Україну і РФ на переговори щодо транзиту газу

Субота, 15 грудня 2018, 12:47

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович запросив Росію і Україну на тристоронні переговори щодо транзиту газу, які відбудуться у січні.

Про це він написав у Twitter.

"Запросили Україну та Росію в Брюссель на наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні в січні. Очікуємо, що переговори також відвідають комерційні структури. Важливо розвивати позитивний імпульс, створений у липні", - написав Шефчович.

В результаті першого раунду переговорів у липні було окреслене коло питань, які повинні пропрацювати експерти, в тому числі - розрахунок довгострокових потреб європейських споживачів в газі.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року.

Європейська правда

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