Єврокомісія запросила Україну і РФ на переговори щодо транзиту газу
Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович запросив Росію і Україну на тристоронні переговори щодо транзиту газу, які відбудуться у січні.
Про це він написав у Twitter.
"Запросили Україну та Росію в Брюссель на наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні в січні. Очікуємо, що переговори також відвідають комерційні структури. Важливо розвивати позитивний імпульс, створений у липні", - написав Шефчович.
Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 декабря 2018 г.
В результаті першого раунду переговорів у липні було окреслене коло питань, які повинні пропрацювати експерти, в тому числі - розрахунок довгострокових потреб європейських споживачів в газі.
Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року.
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