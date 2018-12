Єврокомісія запросила Україну і РФ на переговори щодо транзиту газу

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович запросив Росію і Україну на тристоронні переговори щодо транзиту газу, які відбудуться у січні.

Про це він написав у Twitter.

"Запросили Україну та Росію в Брюссель на наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні в січні. Очікуємо, що переговори також відвідають комерційні структури. Важливо розвивати позитивний імпульс, створений у липні", - написав Шефчович.

Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6