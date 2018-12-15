Facebook виявив помилку, через яку фото 7 мільйонів користувачів стали публічними
Компанія Facebook заявила, що через тимчасову проблему додатки соцмережі отримали доступ до фотографій близько 6,8 мільйона користувачів, включаючи фото, які користувачі завантажували на сайт але не виставляли у публічний доступ.
Про це повідомляється на сайті компанії, передає "Голос Америки".
"1500 різних програм отримали "доступ до більшої, ніж зазвичай, кількості фотографій". Ця проблема тривала 12 днів у вересні", - йдеться у заяві Facebook.
"Нам шкода, що так трапилось. На початку наступного тижня ми презентуємо інструменти для розробників додатків, які дозволять їм визначити, на кого з їх користувачів могла вплинути ця проблема.
Ми працюватимемо з розробниками, щоб вони видалили фото цих користувачів", - підкреслили у компанії.
Нагадаємо, у листопаді британський парламент вилучив внутрішні файли Facebook, кеш-пам'ять яких може містити інформацію про політику компанії щодо перевірки даних та конфіденційності, що призвело до скандалу з Cambridge Analytica.
Як повідомлялось, Facebook потрапив у скандал через те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica, що працювала на Дональда Трампа на виборах у США 2016 року, неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook.
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг визнав, що в його компанії не достатньо відповідально поставилися до безпеки, що призвело до неналежного використання персональних даних громадян.
22 травня на слуханні у Європарламенті Цукерберг запевнив, що компанія вживає заходи для унеможливлення втручання зовнішніх гравців у національні вибори в Європі та у вибори до Європейського парламенту.
Восени 2017 року, через скандал із втручанням Росії у президентські вибори США у 2016 році, Facebook замислився про зміну підходу до політичної реклами до виборім губернаторів і в Конгрес США восени 2018 року.
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