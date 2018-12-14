Суд, який розморозив рахунки близьких до Януковичів фірм, валить на слідство

Печерський районний суд, який розморозив рахунки фірм близьких до Віктора Януковича та його сім'ї, заявив, що слідство не надало доказів причетності цих фірм до екс-президента.

Про це 14 грудня повідомляє прес-служба суду.

"В жодних документах щодо вказаних осіб (Януковичів – УП), наданих до суду органом досудового розслідування зазначене прізвище не вказувалось", - відповіли у відомстві.

За інформацією суду, на засідання не з’явилися представники органу розслідування, тобто прокуратури.

"Правоохоронні органи не зверталися до суду про повторний арешт коштів, як це відбувається практично в щоденній практиці органів слідства в подібних випадках", - додали у суді.

Раніше Українська правда повідомляла, що з 6 листопада по 5 грудня 2018 року Печерський суд скасував арешти на кошти ТОВ "ГЕНДАЛЬФ", ТОВ "ЕКОТРЕЙД 2016", ТОВ "ІН-ТОМ", ТОВ "АСКОР-ІНВЕСТ", ТОВ "ФІГАРО ЕВОЛЮШН".

Рахунки були заарештовані у справі, яку веде Генпрокуратура.

Слідство вважає, що до реєстраційних документів низки компаній внесли неправдиві дані. Також ймовірні злочинці нібито сприяли відмиванню "брудних" коштів – їхні дії передували легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом.

Більшість підприємств фігурують також в інших провадженнях, зокрема, щодо розкрадання коштів Укрзалізниці. Слідство у цій справі заявляло, що причетні фірми нібито належать сину екс-президента Олександру Януковичу.

Деякі з рахунків були відкриті, зокрема, у "Всеукраїнському банку розвитку", який належить Януковичу-молодшому.

Які суми зберігались на арештованих рахунках, не відомо. Однак наприкінці листопада джерела УП у Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти арешт з 250 мільйонів доларів. В одній зі справ арешт тоді залишився дійсним, однак, судячи із судових рішень, ці ж кошти фігурують також серед десятків рахунків, розморожених у листопаді.

"Українська правда" 10 грудня звернулась до ГПУ із запитом щодо сум, які наразі арештовані.