Колишній член правління Danone очолив наглядову раду "Укрпошти"

Бенуа Плеска

Головою наглядової ради "Укрпошти" став бельгієць Бенуа Плеска.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Його обрали 14 грудня під час першого засідання цього органу управління.

Плеска отримав ступінь магістра з управління персоналом у Стенфордському університеті. Був, зокрема, членом правління Danone.

Також працював у Національній поштовій службі Румунії, у якій на той час налічувалося 29 тисяч співробітників. Зокрема, готував компанію до приватизації, керував процесом фінансової реструктуризації її боргів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядовій раді ПАТ "Укрпошта" 10 жовтня. "Укрпошта" стала третьою компанією, яка отримала наглядову раду після переформатування Номінаційного Комітету.

П’ять незалежних членів наглядової ради були відібрані з двадцяти кандидатів-фіналістів. Відбір незалежних членів наглядової ради здійснювала професійна рекрутингова компанія Amrop.

Економічна правда