Запущено інтерактивну карту, яка допоможе боротися з нелегальними АЗС

Нафтогазова Асоціація України та Державна Фіскальна Служба представили інтерактивну карту виявлення місць торгівлі нафтопродуктами з ознаками порушення законодавства.

Про це повідомляється на сайті НАУ.

Наразі карта доступна за адресою https://perevirazs.info/

Її створення стало кроком на шляху до детінізації ринку завдяки долученню до цього процесу суспільства. Споживачі, представники ЗМІ, громадські активісти зможуть самостійно інформувати ДФС та інші органи влади про місця розташування нелегальних заправок, відзначаючи їх на цій карті.

За даними НАУ, наразі на паливному ринку України склалася катастрофічна ситуація, якої не було з 90х років. В країні нелегально працює понад 1500 заправок і їх кількість постійно зростає.

Обсяг реалізації палив через такі заправки в 2018 році перевищує 1.2 млн. тон пального, а у 2019 прогнозується в обсязі 1.5 млн. тон. Тіньовий ринок складає 30-50% в залежності від регіону та виду палива, і цей відсоток стрімко зростає.

Прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів в 2018 році складуть близько 10 млрд. грн. За оцінками експертів сукупний прибуток нелегальних заправок в рік становить близько 80 млн. доларів.

ДФС вже розробила план заходів з протидії тіньовому ринку палива, який передбачає створення робочих груп по відпрацюванню об’єктів торгівлі пальним, проведення фактичних перевірок мереж АЗС по виявленню порушень податкового законодавства, встановлення місць знаходження нелегальних автозаправних пунктів.

Як повідомлялося раніше, тіньовий ринок дизельного пального в Україні становить близько 20%, а тіньовий ринок скрапленого газу досяг позначки 30-50% в залежності від регіону.

Економічна правда