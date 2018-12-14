Поліція затримала банду кібершахраїв

Поліція ліквідувала діяльність злочинної групи, яка організувала масштабні шахрайські фінансові біржі і діяла в кількох областях України.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба Нацполіції.

"На території шести регіонів країни було проведено спецоперацію із затримання учасників організованої злочинної групи шахраїв. Наразі встановлено, що в результаті їх діяльності громадяни втратили більш як 20 мільйонів гривень. Остаточна сума збитків встановлюється. 7 учасників цієї злочинної групи арештовано та їм оголошено про підозру. Серед них і організатор – 34-річний киянин", - заявили в поліції.

Вказується, що учасники групи створили в Інтернеті веб-ресурс, націлений на заволодіння коштами учасників фінансових операцій.

"Зловмисники використовували методи агітаційного характеру для залучення громадян до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринках", - розповіли в поліції.

Зазначається, що зловмисники "спонукали потерпілого вносити свої кошти на рахунок шахрайського торгівельно-сервісного підприємства, переслідуючи при цьому мету – заволодіння його коштами під приводом укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів".

"Учасники групи організували діяльність офісів для "операторів", "технічних працівників" та "брокерів". Такі офіси розміщувалися у містах: Київ (3), Харків, Дніпро, Запоріжжя та Маріуполь та у Дніпропетровській області", - повідомила поліція, вказавши, що на території 5 областей було проведено 26 обшуків.