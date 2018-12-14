Компанія Фірташа оскаржить рішення про повернення державі ЗТМК

Кіпрська компанія Tolexis Trading Limited, що входить до групи Дмитра Фірташа, має намір оскаржувати в українських і міжнародних судах рішення про повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Про це повідомляється у прес-релізі Group DF.

У компанії заявили, що категорично не згодні з рішенням апеляційного суду з приводу розірвання договору Фонду держмайна України з компанією Tolexis Trading Limited про заснування ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат". Рішення назвали політично мотивованим, безпідставним і таким, що повністю нівелює законні права Tolexis Trading Limited як інвестора.

"Як інвестор Tolexis Trading Limited повністю виконала свої зобов'язання, проінвестувавши 110 мільйонів доларів в ЗТМК в обмін на 49% статутного капіталу комбінату", - стверджує компанія.

"За період з 2013 року ЗТМК отримав понад 480 млн гривень чистого прибутку, а держава - понад 135 млн гривень дивідендів. При цьому, сам засновник ЗТМК - компанія Tolexis Trading Limited, прийняла рішення не виплачувати собі дивіденди, а направила їх на підтримку операційної діяльності підприємства" , - повідомляється у прес-релізі.

Нагадаємо, 12 грудня суд залишив у силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

Нагадаємо, 23 вересня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.

Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

Економічна правда