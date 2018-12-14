"Укрзалізниця" перегляне ціни останніх аукціонів на дизпальне

Ціну за 32 тисячі тонн дизельного пального, яка сформувалася під час останніх аукціонів на Prozorro, буде знижено.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

Як зазначається, така можливість передбачена законом "Про державні закупівлі" та договором, який використовується при постачанні дизельного пальне.

12 грудня 2018 року за результатами торгів у системі ProZorro визначено переможців трьох тендерів на закупівлю 32 тис тонн дизпального із застосуванням формульного розрахунку його вартості. Переможцями стали ТОВ "Анвітрейд" (на 12 тис. тонн), ТОВ "Фірма Фідея" (на 10 тис. тонн) і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" (на 10 тис. тонн).

Ці три тендери на закупівлю 32 тисячі тонн дизельного пальне були оголошені ще 19 жовтня цього року.

Передбачалося, що свої пропозиції учасники надаватимуть до 20 листопада. Очікувана вартість при цьому була встановлена на рівні 34,8 тисячі грн за тонну, що цілком відповідало тодішньому рівню ринкових цін.

Коли ціни почали знижуватися, Укрзалізниця також знижувала очікувану вартість. Останній раз це відбулося 15 листопада 2018 року, коли ціну встановили на рівні 32,5 тисяч грн за тонну з тим, щоб продовжити аналізувати динаміку цін і встановити остаточну ціну ближче до дати тендеру.

Втім, 15 листопада, в останній день подання скарг, процедура була оскаржена в АМКУ. Законодавство України забороняє вносити зміни до тендерної документації під час оскарження. Розгляд скарги відбувся 30 листопада 2018 року, її не було задоволено.

Щоб уникнути ймовірності подання наступних скарг, Укрзалізниця вже не переносила дату подання пропозицій та не вносила жодних змін. При цьому очікувалось, що під час аукціонів учасники знижуватимуть ціну до актуального ринкового рівня.

За словами керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова, за останній рік компанії вдалося здійснити ряд кроків, які не дозволили робити Укрзалізницю заручником змов та схем у питанні закупівлі пального.

"Системоутворюючим для нас тут є перехід на формульне ціноутворення. Втім, компанія все одно постійно стикається зі спробами блокування чи оскарження закупівельних процедур, у тому числі і через Антимонопольний комітет, з боку недобросовісних постачальників, яких не влаштовують прозорі, зрозумілі, а головне, передбачувані правила гри", - зауважив він.

Крім того, керівник Укрзалізниці доручив провести службове розслідування дій посадових осіб товариства на предмет наявності порушень законодавства чи ознак зловживання.

Раніше повідомлялося, що "УЗ" закупила пальне по завищеним цінам.

Економічна правда