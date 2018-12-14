Cанкції проти Росії будуть збережені без зниження обсягу - Саміт Євросоюзу

Лідери держав-членів Європейського союзу домовилися про збереження санкцій проти Російської Федерації, попри намір Італії заблокувати їх продовження.

Таке рішення було узгоджене на засіданні Європейської ради в четвер, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

"Європейський союз одноголосно вирішив продовжити економічні санкції проти Росії, зважаючи на повну відсутність прогресу у виконання Мінських угод", - прокоментував це рішення президент Європейської ради Дональд Туск.

Як відомо, раніше офіційний Рим неодноразово заявляв про наміри заблокувати продовження санкцій у попередньому обсязі. Послаблення санкційного тиску є одним з пунктів програми уряду Італї. Заява Туска свідчить про те, що іншим лідерам ЄС вдалося переконати італійське керівництво змінити думку.

Водночас, як і очікувалося, Туск не став згадувати про нові санкції, що можуть бути запроваджені проти РФ через агресію на Азові. Як відомо, президент Порошенко лише в середу передав Туску пропозиції щодо персональних санкцій проти російських військових, причетних до атаки, цей документ не міг пройти необхідні перевірки для винесення на затвердження лідерами ЄС.

Українська правда