Всі розділи
Укр / Рус

Cанкції проти Росії будуть збережені без зниження обсягу - Саміт Євросоюзу

П'ятниця, 14 грудня 2018, 09:00

Лідери держав-членів Європейського союзу домовилися про збереження санкцій проти Російської Федерації, попри намір Італії заблокувати їх продовження.

Таке рішення було узгоджене на засіданні Європейської ради в четвер, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

"Європейський союз одноголосно вирішив продовжити економічні санкції проти Росії, зважаючи на повну відсутність прогресу у виконання Мінських угод", - прокоментував це рішення президент Європейської ради Дональд Туск.

Як відомо, раніше офіційний Рим неодноразово заявляв  про наміри заблокувати продовження санкцій у попередньому обсязі. Послаблення санкційного тиску є одним з пунктів програми уряду Італї. Заява Туска свідчить про те, що іншим лідерам ЄС вдалося переконати італійське керівництво змінити думку.

Водночас, як і очікувалося, Туск не став згадувати про нові санкції, що можуть бути запроваджені проти РФ через агресію на Азові. Як відомо, президент Порошенко лише в середу передав Туску пропозиції щодо персональних санкцій проти російських військових, причетних до атаки, цей документ не міг пройти необхідні перевірки для винесення на затвердження лідерами ЄС.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

санкції РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії 12 грудня 2018, 20:00
Російські банки готують до відключення від Visa та Mastercard 7 грудня 2018, 14:00
Російські банки можуть відключити від системи SWIFT — США 6 грудня 2018, 14:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті