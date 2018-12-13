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На покупку українського ВТБ претендують три банки — росЗМІ

Четвер, 13 грудня 2018, 14:20
 

На покупку активів і зобов'язань української дочки російського ВТБ претендують ПУМБ, "Альфа-банк" і "ТАСкомбанк".

Про це пише Комерсант.

"ВТБ Банк" був визнаний неплатоспроможним в кінці листопада. За результатами конкурсу переможцю можуть бути передані активи та зобов'язання неплатоспроможного банку або проданий весь банк.

У переліку НБУ, за даними видання, претендентами на покупку значаться "Універсал-банк", "Кредобанк", "Мотор-банк", ТАСкомбанк, ПУМБ, "Альфа-банк", "Асвіо-банк", КІБ.

Співрозмовники, близькі до НБУ, уточнюють, що реальні заявки подали ПУМБ, "Альфа-банк", "ТАСкомбанк". Цю інформацію підтвердили кілька джерел, близьких до банків.

ПУМБ належить Рінату Ахметову, "ТАСкомбанк" - Сергію Тігіпку. Український "Альфа-банк" входить в "Альфа-Груп", яка зареєстрована за кордоном, але має однойменний російський банк.

За інформацією видання, ніхто з інвесторів не розглядає варіант покупки всього банку. Про результати конкурсу буде оголошено найближчим часом.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

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ВТБ ПУМБ ТАС Альфа Банк Ахметов

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