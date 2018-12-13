Санкції США змусили "Роснефть" піти з Ірану ні з чим — ЗМІ
Російська державна компанія "Роснефть" планувала інвестувати близько 30 мільярдів доларів в стратегічні проекти в Ірані, але цьому завадили американські санкції проти Ірану.
Про це повідомляють Ведомости з посиланням на джерела, близькі до керівництва "Роснефть".
Дорожня карта щодо проектів була підписана в 2017 році, але зобов'язань перед іранською стороною у російської держкомпанії не було. Йшлося "про цілу серію родовищ - нафтових і газових".
Влітку 2018 роки переговори припинилися через загрозу введення санкцій, і восени вони були введені.
Ще однією причиною відходу "Роснефть" з Ірану називають зміну її стратегії, яка зосередилася на зростанні всередині самої РФ.
Як повідомлялося раніше, США 5 листопада ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану, який зачіпає ключові сфери економіки республіки - експорт нафти, міжнародні перевезення та банківський сектор.
Зазначимо, у жовтні італійська Eni вийшла з проекту з "Роснафтою" з пошуку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.
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