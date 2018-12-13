У Києві спроектують 7 веломаршрутів у 2019 за умови надання коштів

У бюджеті Києва на 2019 рік просять передбачити кошти на проектування семи веломаршрутів.

Про це свідчить бюджетний запит Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, повідомляє Асоціація велосипедистів Києва.

Бюджетний запит ДТІ вже підтримали постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами і постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Бюджет Києва на 2019 рік депутати Київради планують розглянути на сесії 13 грудня.



"У Києва наразі є можливість отримати кредит на будівництво велоінфраструктури від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Якщо три першочергових маршрути будуватимуть за кошти ЄІБ, то це підвищить стандарти якості та унеможливить корупційні схеми. Важливо розробляти проекти веломаршрутів перш ніж виділяти гроші на будівництво, бо безпечна і зручна велоінфраструктура потребує часу на ретельне проектування", - заявила координаторка роботи АВК по Києву Яна Брик.

На виділені кошти планується побудувати 7 веломаршрутів:

велосипедної доріжки по Набережному шосе від Поштової площі до мосту ім.Є.О.Патона; велосипедної доріжки по веломаршруту "Воскресенка - Московський міст-Центр".; велосипедної доріжки по веломаршруту "Куренівка - Центр"; велосипедної доріжки по веломаршруту "Лісовий масив - Центр"; велосипедної доріжки по веломаршруту "Солом’янка - Центр"; велосипедної доріжки по веломаршруту "Оболонь - Центр"; велосипедної доріжки по веломаршруту "Виноградар - Центр".

Нагадаємо, у бюджеті Києва на 2018 рік зменшили видатки спеціального фонду бюджету Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на будівництво велодоріжок.

Економічна правда