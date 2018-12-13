Європарламент схвалив угоду про зону вільної торгівлі ЄС із Японією

Європарламент схвалив угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Європейським Союзом та Японією. Угода має набути чинності 1 лютого 2019 року.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

"Майбутня зона вільної торгівлі - найбільша, у якій коли-небудь брав участь Європейський Союз. Наші компанії, аграрії, провайдери послуг та інші фірми отримають чіткі переваги", - заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

Зазначається, що угода про ЗВТ дозволить скасувати 10-відсоткові мита на японські автомобілі та мита у 3% на більшість автозапчастин.

Водночас Японія має скасувати мито на ввезення сирів (зараз - близько 30%) і вин (близько 15%) із країн ЄС.

Японія - другий найважливіший торговельний партнер Євросоюзу у Азії після Китаю. У 2017 році обсяг торгівлі між ЄС та Японією сягнув близько 129 млрд євро.

Українська правда