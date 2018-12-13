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Tesla в 2019 представить пікап

Четвер, 13 грудня 2018, 10:30
 

Компанія Tesla планує показати прототип електричного пікапа у наступному році.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав засновник компанії Ілон Маск. 

Спочатку Маск розповів про сам факт появи електропікапу, а пізніше у коментарях назвав 2019 рік орієнтовним для виходу прототипу. 

Засновник пообіцяв, що електромобіль буде доволі містким.

Нагадаємо, Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Раніше Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.

Економічна правда

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