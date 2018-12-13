Tesla в 2019 представить пікап
Компанія Tesla планує показати прототип електричного пікапа у наступному році.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав засновник компанії Ілон Маск.
Love that people are buying a Tesla for the product itself, even if they don’t believe in climate change.— Elon Musk (@elonmusk) 11 декабря 2018 г.
Not everyone can be convinced about global warming, but if an electric car is simply the best product, they don’t need to be. https://t.co/DGjMcbYGBj
Спочатку Маск розповів про сам факт появи електропікапу, а пізніше у коментарях назвав 2019 рік орієнтовним для виходу прототипу.
Засновник пообіцяв, що електромобіль буде доволі містким.
Нагадаємо, Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.
Раніше Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.
Економічна правда
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