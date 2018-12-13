Tesla в 2019 представить пікап

Компанія Tesla планує показати прототип електричного пікапа у наступному році.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав засновник компанії Ілон Маск.

Love that people are buying a Tesla for the product itself, even if they don’t believe in climate change.



Not everyone can be convinced about global warming, but if an electric car is simply the best product, they don’t need to be. https://t.co/DGjMcbYGBj — Elon Musk (@elonmusk) 11 декабря 2018 г.

Спочатку Маск розповів про сам факт появи електропікапу, а пізніше у коментарях назвав 2019 рік орієнтовним для виходу прототипу.

Засновник пообіцяв, що електромобіль буде доволі містким.

Нагадаємо, Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Раніше Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.

Економічна правда