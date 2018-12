Tesla в 2019 представить пікап

Компанія Tesla планує показати прототип електричного пікапа у наступному році.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав засновник компанії Ілон Маск.

Love that people are buying a Tesla for the product itself, even if they don’t believe in climate change.



Not everyone can be convinced about global warming, but if an electric car is simply the best product, they don’t need to be. https://t.co/DGjMcbYGBj