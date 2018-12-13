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Європарламент ухвалив резолюцію проти "Північного потоку-2"

Четвер, 13 грудня 2018, 10:00

Депутати Європарламенту назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці".

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 433 парламентарія, 105 висловилися проти, 30 - утрималися.

У документі йдеться, що Європарламент вважає роль України ключовою у європейській мережі енергозабезпечення.

Як повідомлялося, 12 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

У резолюції проти завершення будівництва російського газопроводу, зокрема, міститься заклик до урядів європейських держав відмовитися від "Північного потоку-2". 

Крім цього, висловлюється підтримка запровадженню санкцій відносно газопроводу згідно з частиною 232 "Закону про протидію супротивникам Америки через санкції".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Українська правда

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Північний потік ЄС

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