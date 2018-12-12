Українці стали частіше розраховуватися картками за кордоном

Подорожуючи за кордоном українці все більше переходять на безготівкові розрахунки, цьогоріч кількість оплат з використанням платіжних карток зросла на 55% у порівнянні з минулим періодом.

Про це йдеться в досліджені компанії Mastercard щодо найпопулярніших туристичних напрямків і способів розрахунку по всьому світу, передає "Укрінформ".

"Українці в подорожах за кордоном усе більше переходять на кешлес. Цього року кількість оплат з використанням платіжних карток зросла на 55% у порівнянні з минулим періодом", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що трендом сезону-2018 стали безконтактні оплати за допомогою смартфонів та інших гаджетів з NFC. У період гарячого відпускного сезону (червень – жовтень 2018 року) українці здійснили у 88 разів більше NFC-оплат за кордоном, аніж за цей самий період минулого року.

Така тенденція пояснюється зростанням популярності цифрових гаманців всередині країни. Із запуском глобальних сервісів Google Pay, Apple Pay та Garmin Pay українці отримали можливість розраховуватися безконтактно телефоном у будь-якому куточку світу, де є безконтактні термінали — навіть у тих країнах, де зазначені глобальні сервіси ще не представлені.

У ТОП-і витрат українців за кордоном — шопінг. На це йде близько третини всього бюджету подорожі. Окрім того, значні статті безготівкових витрат — це харчування, майже 25%, включно з розрахунками у супермаркетах — 13%, ресторанах і барах — 11% та проживання 14%.