Нацбанк оприлюднив графік роботи банківської системи на свята

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

27, 28 грудня 2018 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня – на дві години.

29 грудня 2018 року до 13:00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Держказначейства, які, у свою чергу, можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчиться о 15:00.

30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти та депозитарій НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть.

2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

У період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 28 грудня 2018 року.

Банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів у святкові дні, наголошує НБУ.