НАБУ домоглася визнання недійсним договору поставки вугілля держкомпанією

Договір, за яким державна вугільна компанія "Краснолиманська" поставила понад 65 тис. тонн вугілля комерційній компанії "Торгівельний Дім-ресурс" за заниженою ціною, визнано недійсним.

Таке рішення 10 грудня 2018 року ухвалив Східний апеляційний господарський суд за позовом Національного антикорупційного бюро України, йдеться у повідомленні бюро.

Відповідна угода є предметом досудового розслідування детективів Національного бюро. В межах кримінального провадження досліджується законність підстав постачання ДП "ВК "Краснолиманська" впродовж 2015 року 65 128 тонн вугілля марки Г (0-100) компанії "Торгівельний Дім-ресурс" за ціною, яка виявилась майже на третину нижчою від ринкової на той момент. Як з’ясувало слідство, ТОВ "Торгівельний Дім-ресурс" поставило це ж вугілля, але вже за ринковою ціною, ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій належать державі).

Наявність посередника в схемі постачання вугілля між двома об’єктами державної форми власності була протиправною та коштувала інтересам держави, за версією слідства, 24 млн грн. Це — сума, яку недоотримало ДП "ВК "Краснолиманська" через продаж понад 65 тис. тонн вугілля за заниженою ціною.

У травні 2018 року на підставі матеріалів досудового розслідування Національне бюро подало позов про визнання недійсним згаданого договору між ДП "ВК "Краснолиманська" та ТОВ "Торгівельний Дім-ресурс".

У липні цього ж року Господарський суд Харківської області НАБУ у задоволенні позову відмовив.

Натомість Східний апеляційний господарський суд не тільки відхилив це рішення, а й ухвалив нове, яким задовольнив позов НАБУ та визнав недійсним договір поставки вугілля, укладений між ДП "ВК "Краснолиманська" та ТОВ "Торгівельний Дім-ресурс". Це рішення вже набуло законної сили.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, імовірно причетним до заподіяння збитків ДП "Укркосмос" на 8 мільйонів 245 тисяч доларів.