У листопаді бізнесу відшкодували рекордну суму ПДВ
У листопаді сума відшкодування податку на додану вартість стала найбільшою у цьому році - 13,6 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
"У листопаді поточного року на рахунки платників відшкодовано 13,6 млрд грн податку на додану вартість. Цього місяця сума відшкодування стала найбільшою у 2018 році. До цього найбільшу суму бюджетної компенсації з ПДВ платники отримали у вересні – 12,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, відшкодована у листопаді сума ПДВ на 20%, або на 2,2 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. У листопаді 2017 році сума відшкодування становила 11,4 млрд гривень.
"Загалом за 11 місяців 2018 року платникам було повернуто 121,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,9%, або на 12,9 млрд грн більше за відповідний період минулого року. У січні-листопаді 2017 року платникам було повернуто 108,7 млрд грн", - повідомляють у ДФС.
Також податківці додають, що зросла на 1,1 млрд грн, або на 12,2% порівняно з 11 місяцями 2018 року і середньомісячна сума відшкодування ПДВ.
"Якщо протягом січня-листопада 2017 року платникам щомісяця в середньому повертали майже 9,9 млрд грн, то вже у 2018 році цей показник становив 11 млрд грн", - повідомляють податківці.
У ДФС нагадують, що на сьогодні відсутні будь-які можливості для маніпуляцій з відшкодуванням ПДВ, оскільки весь процес автоматичний та прозорий.
Економічна правда
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