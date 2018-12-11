У листопаді бізнесу відшкодували рекордну суму ПДВ

У листопаді сума відшкодування податку на додану вартість стала найбільшою у цьому році - 13,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"У листопаді поточного року на рахунки платників відшкодовано 13,6 млрд грн податку на додану вартість. Цього місяця сума відшкодування стала найбільшою у 2018 році. До цього найбільшу суму бюджетної компенсації з ПДВ платники отримали у вересні – 12,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відшкодована у листопаді сума ПДВ на 20%, або на 2,2 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. У листопаді 2017 році сума відшкодування становила 11,4 млрд гривень.

"Загалом за 11 місяців 2018 року платникам було повернуто 121,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,9%, або на 12,9 млрд грн більше за відповідний період минулого року. У січні-листопаді 2017 року платникам було повернуто 108,7 млрд грн", - повідомляють у ДФС.

Також податківці додають, що зросла на 1,1 млрд грн, або на 12,2% порівняно з 11 місяцями 2018 року і середньомісячна сума відшкодування ПДВ.

"Якщо протягом січня-листопада 2017 року платникам щомісяця в середньому повертали майже 9,9 млрд грн, то вже у 2018 році цей показник становив 11 млрд грн", - повідомляють податківці.

У ДФС нагадують, що на сьогодні відсутні будь-які можливості для маніпуляцій з відшкодуванням ПДВ, оскільки весь процес автоматичний та прозорий.

Економічна правда